Quarto luxuoso de José Leonardo é revelado por Virginia Fonseca

Já na reta final da gestação, a influenciadora Virginia Fonseca mostrou que o quarto de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o caçulinha José Leonardo, está pronto. Nesta quarta-feira (04), a famosa revelou um canto do ambiente e exibiu melhor como é o cômodo do bebê que pode chegar a qualquer momento.

