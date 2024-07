Quatro escolas de Várzea Grande são premiadas por excelência em alfabetização

Quatro escolas municipais de educação básica de Várzea Grande foram agraciadas na terceira edição do Prêmio Alfabetiza MT, uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso. O prêmio totalizou R$ 184.864,54 em recursos financeiros para as escolas vencedoras, que são: EMEB Nair de Oliveira Correia, EMEB Euraide de Paula, EMEB Professora Líbia da Costa Rondon e EMEB Armindo de Arruda Campos.

