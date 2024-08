Momento MT |Do R7

Quatro Municípios de MT Recebem Reconhecimento por Boa Governança Com destaques positivos em relação à boa governança pública, superávit financeiro e cumprimento dos limites constitucionais e legais...

Com destaques positivos em relação à boa governança pública, superávit financeiro e cumprimento dos limites constitucionais e legais, as contas anuais de governo dos municípios de Carlinda, Itanhangá, Nova Monte Verde e Porto de Gaúchos, receberam, de forma unânime, parecer prévio favorável à aprovação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT).

