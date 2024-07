Quem são os possíveis substitutos de Biden na corrida eleitoral? Com a desistência de Joe Biden da corrida pela presidência dos Estados Unidos no domingo (21), abre-se uma nova vaga por parte dos... Momento MT|Do R7 22/07/2024 - 09h03 (Atualizado em 22/07/2024 - 09h03 ) ‌



Kamala Harris é quem Biden apoia para assumir a disputa

Com a desistência de Joe Biden da corrida pela presidência dos Estados Unidos no domingo (21), abre-se uma nova vaga por parte dos Democratas para entrar no combate. O presidente dos EUA declarou que deseja que sua vice-presidente, Kamala Harris, assuma a disputa.

