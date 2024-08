R$ 100 mil em Prêmios: Sorteio do Nota MT Surpreende Moradores A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) promoveu, nesta quinta-feira (08.08), mais um sorteio mensal do programa Nota MT...

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) promoveu, nesta quinta-feira (08.08), mais um sorteio mensal do programa Nota MT, realizado pela primeira vez no município de Primavera do Leste. Um morador de Cuiabá e outro de Rondonópolis foram os premiados com o maior valor sorteado e vão receber R$ 100 mil, cada um.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.