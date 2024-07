Recital de Encerramento do Projeto Cuiabá Sonoro em destaque

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, convida para o Recital de Encerramento do 1º semestre das atividades do Projeto Cuiabá Sonoro. O evento acontece nesta quarta-feira (10), a partir das 17h30, no saguão da Secretaria. A entrada é gratuita. O público terá a oportunidade de apreciar uma variedade de estilos musicais, todos apresentados pelos alunos do projeto.

