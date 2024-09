Reconhecimento dos Bacamarteiros como Patrimônio Cultural

Momento MT |Do R7

Projeto do senador Rogério Carvalho (PT-SE) propõe o reconhecimento dos Bacamarteiros como manifestação da cultura nacional. Os Bacamarteiros são grupos de indivíduos que, munidos de indumentária própria e armados com bacamartes (espécie de espingarda de cano curto e largo), realizam apresentações cênicas e formam um dos folguedos mais tradicionais em algumas cidades do Nordeste.

