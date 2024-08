Reconhecimento Facial: 300 Prisões no Rio de Janeiro A Polícia Militar do Rio de Janeiro chegou a 300 prisões feitas com auxílio do sistema de reconhecimento facial. Desse total, metade... Momento MT|Do R7 15/08/2024 - 23h06 (Atualizado em 15/08/2024 - 23h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Reconhecimento Facial no Rio de Janeiro

A Polícia Militar do Rio de Janeiro chegou a 300 prisões feitas com auxílio do sistema de reconhecimento facial. Desse total, metade foi para cumprimento de mandado por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Rio de Janeiro registra 300 prisões por meio de reconhecimento facial

• Alunos e servidores da Uerj entram em conflito

• FICCO/CE captura foragido da Justiça em Trairi