Reconhecimento Importante: Prêmio Estadual Ruth Marques Corrêa da Costa Com 7 votos a favor do seu nome, a promotora de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, Lindinalva Correia Rodrigues será...

Com 7 votos a favor do seu nome, a promotora de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, Lindinalva Correia Rodrigues será contemplada pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Mulher (CEDM-MT) com o Prêmio Estadual Ruth Marques Corrêa da Costa, na categoria “Personalidade Homenageada em Vida”.

