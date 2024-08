Recursos Federais em Jogo para o Aeroporto do RS O Ministério de Portos e Aeroportos classificou como fundamental o repasse de quase R$ 426 milhões da União para a empresa Fraport... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 13h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aeroporto do RS

O Ministério de Portos e Aeroportos classificou como fundamental o repasse de quase R$ 426 milhões da União para a empresa Fraport, concessionária do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). A medida é crucial para garantir a continuidade das operações aeroportuárias no principal ponto de conexão do Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Governo diz que avalia repasse de recursos para aeroporto do RS

• Polícia Civil divulga cartilha orientativa sobre atuação da instituição nas Eleições 2024

• Número de incêndios florestais no Rio já aumentou 85% neste ano