Red Bull Bragantino surpreende e vence Athletico-PR com um jogador a menos O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória crucial neste domingo ao derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid...

O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória crucial neste domingo ao derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado por Raul, mesmo com a equipe tendo que jogar com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, após a expulsão do goleiro Cleiton nos acréscimos da primeira etapa.

