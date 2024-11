Momento MT |Do R7

Redução significativa de colisões em Sinop com campanha inovadora Iniciativa inédita no Brasil está em teste há 2 meses na travessia urbana da BR-163 O número de colisões traseiras na BR-163 em Sinop...

O número de colisões traseiras na BR-163 em Sinop reduziu 31% após a Nova Rota do Oeste iniciar a campanha Dois Pontos para a Segurança na travessia urbana da cidade. A iniciativa é inédita no Brasil e o resultado prévio identificado pelo monitoramento da Concessionária – de 1º de julho a 30 de setembro deste ano – sinaliza para a expansão do projeto para outros trechos.

