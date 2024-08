Reeducandos em Ação: Limpeza e Ressocialização em Colniza As forças de segurança da Polícia Penal, Civil e Militar realizaram, nesta terça-feira (06.08), a operação Cidade Limpa com o objetivo... Momento MT|Do R7 06/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 06/08/2024 - 19h36 ) ‌



As forças de segurança da Polícia Penal, Civil e Militar realizaram, nesta terça-feira (06.08), a operação Cidade Limpa com o objetivo de remover pichações que fazem alusão a uma facção criminosa em Colniza (a 1.024 km de Cuiabá). No trabalho de limpeza, foi utilizada a mão de obra de seis reeducandos da Cadeia Pública da cidade.

