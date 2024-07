Momento MT |Do R7

Reencontro emocionante entre Pitbull resgatado e seu tutor Após 14 dias de angústias e incertezas, e quase perdendo as esperanças, o casal Wesley Amorim e Jocieli Marques Bretas finalmente...

Após 14 dias de angústias e incertezas, e quase perdendo as esperanças, o casal Wesley Amorim e Jocieli Marques Bretas finalmente reencontraram o ‘cãozinho’ da família. O animal, que saiu de casa no bairro CPA sem que os moradores percebessem, passou quatro dias perambulando pela região do CPA 3 até ser resgatado pela equipe da Secretaria Adjunta de Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.