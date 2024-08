Reforma Tributária em Foco: Câmara Avalia Novo Projeto Crucial Deputados analisam nesta tarde o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, com foco no funcionamento do comitê gestor...

Deputados analisam nesta tarde o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, com foco no funcionamento do comitê gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai substituir os atuais ICMS e ISS. Ontem, a Câmara aprovou regime de urgência para o projeto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.