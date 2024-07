Reforma Tributária: O Que Esperar da Regulamentação?

O secretário Rogério Gallo destacou a importância de "devemos ficar atentos com a regulamentação da reforma tributária" durante o Congresso Internacional realizado na Universidade de São Paulo entre os dias 24 e 26 de julho. Ele enfatizou que a participação de Mato Grosso no evento reforça o compromisso em buscar soluções que atendam às necessidades do Estado e do país.

