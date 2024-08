Rejeição Internacional à Vitória de Maduro: EUA e UE se Manifestam Os Estados Unidos, a União Europeia e mais dez países da América Latina condenaram nesta sexta-feira (23) a decisão do Tribunal... Momento MT|Do R7 23/08/2024 - 16h02 (Atualizado em 23/08/2024 - 16h02 ) ‌



O presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor das eleições por órgão considerado seu 'braço' partidário

Os Estados Unidos, a União Europeia e mais dez países da América Latina condenaram nesta sexta-feira (23) a decisão do Tribunal Supremo de Justiça ( TSJ ) da Venezuela de validar a reeleição do presidente do país, Nicolás Maduro, no pleito realizado em julho.

