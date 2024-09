Repasse do Nota MT ao HCanMT destaca contribuição da primeira-dama A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participou, nesta quarta-feira (04.09), da entrega simbólica de repasse ao Hospital... Momento MT|Do R7 04/09/2024 - 22h01 (Atualizado em 04/09/2024 - 22h01 ) ‌



A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participou, nesta quarta-feira (04.09), da entrega simbólica de repasse ao Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), referente às indicações do último sorteio da Nota MT no valor de R$ 27 mil. Desde 2019 até agosto deste ano, o HCanMT já recebeu mais de R$ 750 mil. A cerimônia realizada no auditório da unidade hospitalar reuniu outras entidades filantrópicas, a diretoria do hospital e também teve a participação do secretário de Estado de Fazenda (Sefaz), Rogério Gallo, e da secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Cel. Grasi Bugalho.

