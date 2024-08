Resgate Dramático: Imigrantes Clandestinos Encontrados em Navio no Rio Policiais federais resgataram cinco imigrantes provenientes da República de Guiné, que estavam escondidos em um navio cargueiro... Momento MT|Do R7 19/08/2024 - 12h37 (Atualizado em 19/08/2024 - 12h37 ) ‌



Imigrantes clandestinos resgatados

Policiais federais resgataram cinco imigrantes provenientes da República de Guiné, que estavam escondidos em um navio cargueiro, no Rio de Janeiro, no sábado (17). Eles teriam entrado clandestinamente na embarcação, que saiu de Dakar, no Senegal, e foram posteriormente descobertos pela tripulação.

