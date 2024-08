Resultados da Petrobras: Expectativas e Desafios Os resultados do último trimestre foram “extremamente sólidos e dentro do esperado”, afirmou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 21h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 21h36 ) ‌



Resultados da Petrobras

Os resultados do último trimestre foram “extremamente sólidos e dentro do esperado”, afirmou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em entrevista coletiva online sobre os resultados da companhia do segundo trimestre de 2024. A Petrobras teve um resultado negativo de R$ 2,6 bilhões, conforme balanço divulgado na noite da última quinta-feira (8).

