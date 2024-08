Reunião Crucial: Rússia e Irã em Foco no Oriente Médio O secretário do Conselho Nacional de Segurança da Rússia, Serghei Shoigu, ex-ministro da Defesa do país, chegou nesta segunda-feira... Momento MT|Do R7 05/08/2024 - 14h07 (Atualizado em 05/08/2024 - 14h07 ) ‌



Secretário do Conselho Nacional de Segurança da Rússia, Serghei Shoigu, ex-ministro da Defesa do país

O secretário do Conselho Nacional de Segurança da Rússia, Serghei Shoigu, ex-ministro da Defesa do país, chegou nesta segunda-feira (5) a Teerã para conversar com autoridades iranianas, dentre elas o presidente Masoud Pezeshkian e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Mohammad Bagheri.

