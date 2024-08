Reunião da Comissão de Infraestrutura é Cancelada por Falta de Quórum

Momento MT |Do R7

A Comissão de Infraestrutura (CI) cancelou, nesta terça-feira (06), reunião deliberativa por falta de quórum. Com a decisão do presidente do colegiado, senador Confúcio Moura (MDB-RO), nove requerimentos de audiência pública e seis projetos de lei previstos em pauta terão análise adiada.

