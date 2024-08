Revelações Impactantes: Ex-Oficial do Pentágono Afirma que Humanos Não Dominam o Universo O ex-oficial sênior de um serviço de inteligência no Pentágono, Luiz Elizondo escreveu um livro sobre suas memórias do tempo de... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h11 ) ‌



Luis Elizondo alerta sobre perigos de OVNIs que investigou durante anos no Pentágono

O ex-oficial sênior de um serviço de inteligência no Pentágono, Luiz Elizondo escreveu um livro sobre suas memórias do tempo de trabalho – e contou sobre as diversas experiências com Objetos Voadores Não Identificados – OVNIs – que teve. No livro, afirmou: “a humanidade, de fato, não é a única forma de vida inteligente no universo e não é a espécie dominante”, escreveu Elizondo.

‌



