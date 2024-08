Revista do PEI: Um Novo Ciclo para o Ministério Público de MT Foi divulgada nesta sexta-feira (09) edição especial da Revista do Planejamento Estratégico Institucional do Ministério Público...

Foi divulgada nesta sexta-feira (09) edição especial da Revista do Planejamento Estratégico Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Produzida pelo Departamento de Comunicação do MPMT, a revista traz informações sobre todas as fases do processo de construção do novo ciclo, que começou este ano e se estenderá até 2031.

