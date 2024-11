Revista Educação C traz inovações e pesquisas de Mato Grosso

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) lançará a 3ª edição da revista Educação C&T no dia 24 de outubro, durante o encerramento da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O lançamento será realizado a partir das 16h, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

