Momento MT |Do R7

Revitalização da Praça Rachid Jaudy: Um Novo Olhar para o Centro de Cuiabá Desde que o prefeito Emanuel Pinheiro lançou a ordem de serviço para revitalização da Praça Rachid Jaudy e do Centro de Atendimento...

Desde que o prefeito Emanuel Pinheiro lançou a ordem de serviço para revitalização da Praça Rachid Jaudy e do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no dia 3 deste mês, a empresa responsável pela ação, não perdeu tempo e iniciou as obras para cumprir o prazo de entrega.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.