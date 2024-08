Revitalização do bonde de Santa Teresa é inaugurada no Rio O primeiro trecho das obras de revitalização do sistema de bondes de Santa Teresa, no ramal Paula Mattos, foi inaugurado de forma... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 10h32 (Atualizado em 29/08/2024 - 10h32 ) ‌



O primeiro trecho das obras de revitalização do sistema de bondes de Santa Teresa, no ramal Paula Mattos, foi inaugurado de forma experimental. A partir desta quarta-feira (28), foi iniciado o trajeto entre o Largo dos Guimarães e o Posto de Saúde Ernani Agrícola, de segunda a sexta-feira, das 8h às 9h, apenas para moradores, que têm gratuidade no embarque.

