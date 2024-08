Revitalização do Theatro Municipal do Rio: Um Novo Capítulo Cultural O Theatro Municipal do Rio de Janeiro, considerado um dos mais importantes equipamentos culturais do Brasil, receberá investimento... Momento MT|Do R7 25/08/2024 - 13h43 (Atualizado em 25/08/2024 - 13h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Theatro Municipal do Rio de Janeiro

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro, considerado um dos mais importantes equipamentos culturais do Brasil, receberá investimento de R$ 11 milhões para reforma do palco principal e melhoria na sua estrutura física.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Inep aplica neste domingo provas do Encceja e do Revalida

• Campanha de Kamala anuncia arrecadação de R$ 2,9 bilhões em pouco mais de um mês

• Brasil e Colômbia cobram atas de eleição na Venezuela