Revitalização traz novas cores para Sorriso

Com a temporada de chuvas voltando “agora pra ficar”, pelo menos pelos próximos seis meses, as ações de paisagismo foram retomadas no Município, com a recuperação dos canteiros centrais e outros jardins espalhados pelo Município. No sábado (19 de outubro), o vice-prefeito Gerson Bicego liderou a equipe que começou a revitalizar o canteiro da Avenida Blumenau.

