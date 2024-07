Revolução Digital: 5G Chega a Mais de 500 Municípios! A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou nesta terça-feira (30) que vai liberar a ativação do sinal de internet... Momento MT|Do R7 30/07/2024 - 20h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 20h33 ) ‌



A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou nesta terça-feira (30) que vai liberar a ativação do sinal de internet 5G para mais 506 municípios. A medida ocorrerá a partir de 5 de agosto, quando as operadoras que possuem lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar o licenciamento e a ativação do sinal.

