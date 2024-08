Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak: A Chegada do Segundo Filho! Rodrigo Santoro teve um Dia dos Pais para lá de especial! A esposa do ator, Mel Fronckowiak, usou as redes sociais para anunciar...

Rodrigo Santoro teve um Dia dos Pais para lá de especial! A esposa do ator, Mel Fronckowiak, usou as redes sociais para anunciar que deu à luz ao segundo filho do casal, “um pouco antes do esperado”.

