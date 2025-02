Rompimento de adutora afeta abastecimento do Sistema I As equipes do DAE já estão atuando na área afetada para realizar o reparo o mais rápido possível e restabelecer o abastecimento à população... Momento MT|Do R7 02/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 14h26 ) twitter

As equipes do DAE já estão atuando na área afetada para realizar o reparo o mais rápido possível e restabelecer o abastecimento à população. O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) informa que uma adutora se rompeu na rua Maracanã, Centro Norte, nas proximidades do Loteamento Embauval, impactando diretamente o abastecimento de água dos bairros atendidos pelo Sistema I.

Para mais detalhes sobre a situação e os bairros afetados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

