Rondonópolis intensifica combate à dengue e pede ajuda da população

Com a chegada do período chuvoso, a Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta importante à população sobre o aumento no índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. De acordo com o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado em outubro, através da recomendação do Ministério da Saúde, os índices de infestação passaram de 0,5% para 1%, classificando a cidade em “médio risco”.

