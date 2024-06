Momento MT |Do R7

Rondonópolis promove Semana da Fibromialgia com atividades de conscientização Para comemorar o primeiro ano de atividade dos Grupos de Fibromialgia no Centro de Reabilitação Nilmo Júnior, o departamento de...

Para comemorar o primeiro ano de atividade dos Grupos de Fibromialgia no Centro de Reabilitação Nilmo Júnior, o departamento de ações programáticas da Secretaria Municipal de Saúde promove entre os dias 1 e 6 de julho uma série de atividades voltadas para a conscientização sobre a doença causada por uma inflamação nos nervos, que provoca dores crônicas e necessita de acompanhamento de múltiplos profissionais. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



