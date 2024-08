Momento MT |Do R7

Rondonópolis se Prepara para a Expedição SER Família Mulher A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizará, a partir desta quinta-feira (15.08), no município...

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizará, a partir desta quinta-feira (15.08), no município de Rondonópolis (214 km de Cuiabá), políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. As ações integram a Expedição do SER Família Mulher – MT Por Elas.

