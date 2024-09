Rosana Martinelli alerta sobre a crise ambiental e a necessidade de investimentos

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (11), manifestou preocupação com o aumento das queimadas no Pantanal e a falta de investimentos para combater os incêndios. A parlamentar criticou os cortes no orçamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e cobrou medidas efetivas do governo para enfrentar o fogo nas áreas de preservação, que comprometem tanto o turismo quanto a fauna da região.

