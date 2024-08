Roubo de Caminhão da Cantora Maria Rita Choca o Rio de Janeiro A Polícia Civil do Rio de Janeiro apura o roubo do caminhão da cantora Maria Rita que levava, na madrugada deste sábado (24), instrumentos... Momento MT|Do R7 25/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 25/08/2024 - 21h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caminhão da cantora Maria Rita

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apura o roubo do caminhão da cantora Maria Rita que levava, na madrugada deste sábado (24), instrumentos e equipamentos de show, para o Aeroporto Internacional do Rio- Galeão Tom Jobim, de onde seguiam para Recife, em Pernambuco.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Fortaleza vence o Corinthians e assume a liderança do Brasileirão

• Após afastamento de Zé Neto dos palcos, Cristiano desabafa na web: ‘Emocionante’

• Corpo de Bombeiros extingue quatro incêndios e combate outros 26 neste domingo (25)