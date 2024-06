Saiba por que Cleitinho critica compra de bacalhau e filé mignon pela FAB

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou, em pronunciamento em Plenário nessa quarta-feira (26), processo de compra de bacalhau, filé mignon e outros alimentos do gênero pela Força Aérea Brasileira. O gabinete do comandante do órgão conduz processo licitatório para comprar, entre outros itens, 300 quilos de lombo de bacalhau, com valor estimado em quase R$ 30 mil, afirmou o parlamentar.

