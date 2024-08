Saídas da Poupança Atingem Números Alarmantes em Julho O saldo da aplicação na caderneta de poupança caiu, com o registro de mais saques do que depósitos no mês de julho. As saídas superaram... Momento MT|Do R7 07/08/2024 - 12h37 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h37 ) ‌



Poupança

O saldo da aplicação na caderneta de poupança caiu, com o registro de mais saques do que depósitos no mês de julho. As saídas superaram as entradas em R$ 908,6 milhões, de acordo com relatório divulgado nesta quarta-feira (7) pelo Banco Central (BC).

