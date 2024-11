Momento MT |Do R7

Samatec alerta sobre enxame de abelhas no Parque Ecológico Para evitar acidentes, a Secretaria de Agricultura, Ciência e Tecnologia (Samatec) e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de...

Para evitar acidentes, a Secretaria de Agricultura, Ciência e Tecnologia (Samatec) e a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Sorriso (Compdec), recomendam que a população evite visitar o Parque Ecológico Claudino Francio nesta terça-feira, 15 de outubro. A medida, esclarece o secretário-adjunto da Samatec, Juliano Mezallira, se deve a um enxame de abelhas que se instalou no telhado do banheiro público do local.

