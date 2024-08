Santa Catarina Day: Beto Martins Destaca Avanços na Logística do Estado

O senador Beto Martins (PL-SC) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (27), o Santa Catarina Day, evento que está sendo realizado em Brasília, também nesta terça, para discutir os desafios e avanços na infraestrutura de transportes do estado. O parlamentar ressaltou que o encontro contou com a participação do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e de empresários do setor logístico de todo o Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.