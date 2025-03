Santos avança para a semifinal do Paulistão com show de Neymar Na noite de domingo de Carnaval (02.03), o Santos garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino...

Na noite de domingo de Carnaval (02.03), o Santos garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro. Neymar, com um gol de falta, e João Schmidt, com um chute rasteiro, garantiram a classificação do Peixe para a próxima fase do torneio.

