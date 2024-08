Momento MT |Do R7

São Paulo Brilha e Derruba Flamengo em Grande Estilo Na noite deste sábado, o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0 no Morumbi, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Na noite deste sábado, o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0 no Morumbi, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo artilheiro Calleri, que brilhou no segundo tempo ao aproveitar uma cobrança de escanteio precisa de Wellington Rato.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.