São Paulo brilha em vitória contra o Bahia no Morumbi

Neste domingo (30.06), o São Paulo venceu o Bahia por 3 a 1 no Morumbis, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor Paulista foram marcados por Calleri, Ferreira e Luciano, enquanto Gilberto descontou para os visitantes. Com este resultado, o São Paulo pode terminar o fim de semana no G6, grupo que garante vaga na próxima edição da Libertadores.

