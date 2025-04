São Paulo cede empate ao Cruzeiro e segue sem vitória no Brasileirão O São Paulo continua sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 13 de abril, o Tricolor empatou em 1 a 1 com...

O São Paulo continua sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 13 de abril, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro no Morumbis, pela terceira rodada da competição. O resultado frustrou a torcida presente, que manifestou sua insatisfação com vaias ao final da partida.

