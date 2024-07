São Paulo empata com Juventude e sai do G4 do Brasileirão O São Paulo não conseguiu manter a sequência de vitórias e empatou sem gols com o Juventude na noite deste domingo, em partida válida...

O São Paulo não conseguiu manter a sequência de vitórias e empatou sem gols com o Juventude na noite deste domingo, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). O time gaúcho, que foi o mandante do jogo, teve um gol anulado pelo VAR no segundo tempo, o que manteve o placar inalterado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.