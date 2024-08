Momento MT |Do R7

São Paulo enfrenta derrota amarga nas quartas da Copa do Brasil Em uma noite pouco inspirada, o São Paulo foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Morumbi. O gol decisivo...

Em uma noite pouco inspirada, o São Paulo foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Morumbi. O gol decisivo foi marcado por Battaglia nos acréscimos, colocando o Tricolor em desvantagem no confronto das quartas de final da Copa do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.