São Paulo Intensifica Combate a Incêndios em 46 Cidades O governo estadual de São Paulo está reforçando a operação de combate ao fogo no interior do estado, com a instalação de um posto... Momento MT|Do R7 25/08/2024 - 13h43 (Atualizado em 25/08/2024 - 13h43 ) ‌



Incêndios em São Paulo

O governo estadual de São Paulo está reforçando a operação de combate ao fogo no interior do estado, com a instalação de um posto avançado em Ribeirão Preto. Segundo o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, 21 cidades enfrentam focos ativos de incêndio.

