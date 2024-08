São Paulo se Prepara para o Frio: Abrigo Emergencial Reaberto As temperaturas devem cair de maneira brusca a partir da noite desta quinta-feira (8), em uma faixa que vai do Acre até o litoral... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 17h37 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h37 ) ‌



As temperaturas devem cair de maneira brusca a partir da noite desta quinta-feira (8), em uma faixa que vai do Acre até o litoral do Sul e Sudeste. A Defesa Civil de São Paulo divulgou alerta para riscos de hipotermia, especialmente entre as pessoas em situação de rua, crianças e idosos, agravada pela baixa umidade do ar.

