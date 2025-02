São Paulo vence o Guarani em casa com gol relâmpago de Luciano O São Paulo estreou no Morumbis em 2025 com vitória. Nesta quinta-feira (23), o Tricolor derrotou o Guarani por 1 a 0, pela terceira...

O São Paulo estreou no Morumbis em 2025 com vitória. Nesta quinta-feira (23), o Tricolor derrotou o Guarani por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, com gol relâmpago de Luciano, aos quatro minutos de jogo. A partida marcou a primeira vez que o time considerado “ideal” para a temporada atuou junto em um jogo oficial.

